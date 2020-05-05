Пользователи Instagram жалуются на заблокированный хештег #море





В социальных сетях посчитали невозможность использовать хештег #море технической ошибкой. Однако некоторые предположили, что Instagram закрыл фотографии с данной меткой на время карантина из-за пандемии коронавируса намеренно, чтобы не провоцировать граждан на посещение пляжей и других общественных мест.На данный момент неизвестно, когда разработчики вернут возможность посмотреть снимки с морскими пейзажами. Представители социальной сети Instagram пока не прокомментировали данную ситуацию.