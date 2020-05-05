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В Ереване под окнами многоэтажки найдены тела мужчины и двух детей

Представители пресс-службы МЧС Армении сообщили о необычной трагедии в Ереване. Тела 40-летнего жителя столицы, а также двух детей были найдены под окнами многоэтажки.

По словам армянских спасателей, инцидент произошел в дворе одного из зданий в столичном районе Малатия-Себастия. Впоследствии было установлено, что тела принадлежали 40-летнему местному жителю и его детям - 8-летнему мальчику и 5-летней девочке. Сигнал о чрезвычайном происшествии поступил утром.

На место инцидента незамедлительно приехали сотрудники правоохранительных органов, которые теперь устанавливают обстоятельства произошедшей трагедии. Информация о состоянии отца и детей пока уточняется, но других деталей расследования полицейские не раскрывают.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:14

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