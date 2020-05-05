В Ереване под окнами многоэтажки найдены тела мужчины и двух детей





По словам армянских спасателей, инцидент произошел в дворе одного из зданий в столичном районе Малатия-Себастия. Впоследствии было установлено, что тела принадлежали 40-летнему местному жителю и его детям - 8-летнему мальчику и 5-летней девочке. Сигнал о чрезвычайном происшествии поступил утром.На место инцидента незамедлительно приехали сотрудники правоохранительных органов, которые теперь устанавливают обстоятельства произошедшей трагедии. Информация о состоянии отца и детей пока уточняется, но других деталей расследования полицейские не раскрывают.