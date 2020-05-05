АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали распространенные ошибки использования медицинской…
EUR 79.12 USD 72.73
Курс валют на 01.05.2020

Эксперты рассказали об автомобилях-миллионниках по пробегу

Эксперты назвали самые известные автомобили-миллионники по общему пробегу. Наиболее известной моделью, которая смогла за время использования преодолеть отметку в 1 млн км пройденного расстояния, является Mercedes-Benz 240D.
Эксперты рассказали об автомобилях-миллионниках по пробегу

Авто выпустили в 1976 году, а его собственником стал таксист из Греции. Транспортное средство смогло преодолеть порядка 4,6 млн км. Большая доля приходится на междугородние линии движения. В настоящее время образец находится в распоряжении музея бренда и выставлен на всеобщее обозрение в Штутгарте. Для собственника редкого экземпляра в качестве замены предоставили Mercedes-Benz C200 СDI.

Еще один участник списка был собран на заводе той же немецкой марки. E270 CDI сборки 2003 года также использовался жителем Греции. Он рассказал журналистам, что в течение 9 лет преодолел на своём транспортном средстве почти 1 млн км, проводя замену исключительно расходных материалов. Вошел в список и седан W124 200D от компании Mercedes. Его собственником стал один из сотрудников завода-изготовителя. Авто находится в эксплуатации с 1992 года по сей день.

При этом эксперты подчеркивают, что в условиях российских дорог даже такие выносливые модели оказались не способны установить рекордные показатели пробега на уровне 1 млн км. Одной из важнейших причин является проблема с качеством топлива. Довольно существенный вред двигателю причиняют фальшивые технические жидкости. На дорогах присутствует большое количество седанов немецкого производства, которые имеют пробег 200 тысяч км. При этом они в большинстве случаев уже прошли через процедуру капитального ремонта силового узла.

+Дзен +Яндекс новости
Авто / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 13:50

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Решетова ответила хейтерам на фоне скандала с…
Эксперты рассказали об автомобилях-миллионниках по…
Ефим Шифрин опубликовал архивное фото с Ильей…
Суперкомпьютер выявил 4 эффективных лекарства против…
Пользователи Instagram жалуются на заблокированный хештег…
Ученые: К 2050 году Арктика полностью…
Наташа Королёва и Тарзан отметили годовщину своего первого…
Опубликованы "живые" фотографии новой Hyundai…
Милла Йовович умилила поклонников снимком с младшей…
Учёные: Люди выбирают друзей на уровне…
Николас Кейдж сыграет Джо Экзотика в сериале «Король…
Обновленный Hyundai Tucson во время тестов на Нюрбургринге потерял колесные…
Депрессия, алкоголизм и странные смерти сопровождали звезд фильма "Калина…
Эпидемиологи: Коронавирус может жить на обуви до 5…
Сергей Безруков занялся разведением кур на…
В Сети заработала веб-версия музыкального сервиса Apple…
СМИ: Тимати мог потерять свою долю в Black…
Президент Казахстана Токаев подчеркнул ключевую роль СССР в победе во Второй мировой…
В Ереване под окнами многоэтажки найдены тела мужчины и двух…
Вучич рассказал о доказанной эффективности тульского Панциря…
Хлоя Севиньи впервые стала матерью в возрасте 45…
Экс-муж Лолиты Милявской Дмитрий Иванов после развода обзавелся новой…
Ученые Израиля заявляют о значительном шаге на пути к вакцинации против…
Сухопутные войска РФ хотят оснастить 120 танками…
Ирина Салтыкова ожидает рождения внуков и продюсирует…
В Казани в ДТП с мотоциклом погиб 62-летний…
Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина хочет забрать в США оставленного в доме матери…
Учёные назвали нетипичные симптомы у женщин при внезапном сердечном…
Просмотреть все новости