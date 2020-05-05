Эксперты рассказали об автомобилях-миллионниках по пробегу





Авто выпустили в 1976 году, а его собственником стал таксист из Греции. Транспортное средство смогло преодолеть порядка 4,6 млн км. Большая доля приходится на междугородние линии движения. В настоящее время образец находится в распоряжении музея бренда и выставлен на всеобщее обозрение в Штутгарте. Для собственника редкого экземпляра в качестве замены предоставили Mercedes-Benz C200 СDI.Еще один участник списка был собран на заводе той же немецкой марки. E270 CDI сборки 2003 года также использовался жителем Греции. Он рассказал журналистам, что в течение 9 лет преодолел на своём транспортном средстве почти 1 млн км, проводя замену исключительно расходных материалов. Вошел в список и седан W124 200D от компании Mercedes. Его собственником стал один из сотрудников завода-изготовителя. Авто находится в эксплуатации с 1992 года по сей день.При этом эксперты подчеркивают, что в условиях российских дорог даже такие выносливые модели оказались не способны установить рекордные показатели пробега на уровне 1 млн км. Одной из важнейших причин является проблема с качеством топлива. Довольно существенный вред двигателю причиняют фальшивые технические жидкости. На дорогах присутствует большое количество седанов немецкого производства, которые имеют пробег 200 тысяч км. При этом они в большинстве случаев уже прошли через процедуру капитального ремонта силового узла.