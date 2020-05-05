Ученые: К 2050 году Арктика полностью растает





В ходе проведенного исследования ученые выяснили, что глобальное потепление разрушительно влияет на ледовую шапку на Северном полюсе, что приведет к ее полному разрушению уже к середине XXI века. Ситуацию можно изменить, если снизить выброс парниковых газов. Эксперты составили множество моделей развития событий в Арктике, основываясь на спутниковых снимках. Оказалось, что даже при самых оптимистичных сценариях лед будет исчезать летом полностью, а зимой – замерзать лишь частично. Таким образом данная территория лишится вечной мерзлоты, что приведет к большим потерям для фауны.Ученые отметили, что даже сезонное таяние ледников считается катастрофой для природы, поскольку они являются средой обитания белых медведей, тюленей и многих других животных. Климатологи напомнили, что лед способен отражать солнечный свет, что препятствует его прогреванию. При условии того, что его количество сокращается, ученые ожидают повышения средней температуры в Арктике.