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Обновленный Hyundai Tucson во время тестов на Нюрбургринге потерял колесные гайки

Hyundai Tucson лишился колесных гаек в процессе прохождения тестов на Нюрбургринге. Эта ситуация оказалась наиболее существенным моментом всех испытаний, поскольку едва не привела к аварии на трассе.

Hyundai Tucson не так давно в очередной раз вышел на испытания, но в процессе поездки по участку Брюннен потерял три из пяти колесных гаек, что наблюдалось со стороны водителя. Это произошло прямо во время движения, из-за чего пилот принял решение съехать на обочину. В итоге представителя SUV-сегмента пришлось доставлять в безопасное место и чинить, а продолжить дорожные тесты он смог в тот же день.

На полученных фотошпионами снимках эксперты смогли рассмотреть переживший обновление дизайн Hyundai Tucson. Кроссовер стал более угловатым по сравнению с предыдущей моделью благодаря линиям сбоку кузова. Решетка радиатора стала затемненной, а форма фар оказалась более современной. Ожидается, что производитель обновит моторную гамму, предложив европейским рынкам T-GDI и GDI объемом 1,6 литра, а также гибридный силовой агрегат.

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Авто / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:54

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