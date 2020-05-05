Обновленный Hyundai Tucson во время тестов на Нюрбургринге потерял колесные гайки
Hyundai Tucson лишился колесных гаек в процессе прохождения тестов на Нюрбургринге. Эта ситуация оказалась наиболее существенным моментом всех испытаний, поскольку едва не привела к аварии на трассе.
Hyundai Tucson не так давно в очередной раз вышел на испытания, но в процессе поездки по участку Брюннен потерял три из пяти колесных гаек, что наблюдалось со стороны водителя. Это произошло прямо во время движения, из-за чего пилот принял решение съехать на обочину. В итоге представителя SUV-сегмента пришлось доставлять в безопасное место и чинить, а продолжить дорожные тесты он смог в тот же день.
На полученных фотошпионами снимках эксперты смогли рассмотреть переживший обновление дизайн Hyundai Tucson. Кроссовер стал более угловатым по сравнению с предыдущей моделью благодаря линиям сбоку кузова. Решетка радиатора стала затемненной, а форма фар оказалась более современной. Ожидается, что производитель обновит моторную гамму, предложив европейским рынкам T-GDI и GDI объемом 1,6 литра, а также гибридный силовой агрегат.
Hyundai Tucson не так давно в очередной раз вышел на испытания, но в процессе поездки по участку Брюннен потерял три из пяти колесных гаек, что наблюдалось со стороны водителя. Это произошло прямо во время движения, из-за чего пилот принял решение съехать на обочину. В итоге представителя SUV-сегмента пришлось доставлять в безопасное место и чинить, а продолжить дорожные тесты он смог в тот же день.
На полученных фотошпионами снимках эксперты смогли рассмотреть переживший обновление дизайн Hyundai Tucson. Кроссовер стал более угловатым по сравнению с предыдущей моделью благодаря линиям сбоку кузова. Решетка радиатора стала затемненной, а форма фар оказалась более современной. Ожидается, что производитель обновит моторную гамму, предложив европейским рынкам T-GDI и GDI объемом 1,6 литра, а также гибридный силовой агрегат.