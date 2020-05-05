СМИ: Тимати мог потерять свою долю в Black Star





Пандемия COVID-19 нанесла серьезный удар по предпринимательской сфере и особенно по ресторанному бизнесу. Напряженная ситуация не обошла стороной сеть общественного питания, которую курирует Тимати - Black Star Burger. Как утверждают инсайдеры, в некоторых населенных пунктах уже закрываются точки рэп-исполнителя. Виной случившемуся стали проблемы с уплатой налогов, из-за чего у компании набралось большое количество долгов перед государством. Имидж Black Star также подорвала поддержка Тумуром Юнусовым мэра Москвы Сергея Собянина.В конечном итоге руководство бренда задумалось о возможном отказе от ассоциаций с Тимати. Ряд источников сообщают, что рэперу не удалось выполнить договор с производителями тканей, использующихся для пошива фирменной одежды. Подобная безответственность может привести к потере собственной доли в крупном бизнесе. Коллеги из музыкального лейбла также разрывают контракты с звездой. Сам артист пока не прокомментировал слухи о финансовых проблемах.