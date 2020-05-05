Хлоя Севиньи впервые стала матерью в возрасте 45 лет

По данным зарубежных интернет-изданий, роды состоялись в прошедшие выходные. Имя и пол ребёнка на текущий момент не раскрываются. Указывается, что Хлоя Севиньи и младенец здоровы и пребывают в отличном самочувствии.Впервые информация о беременности актрисы появилась в январе. Тогда Севиньи появилась на публике в обтягивающем платье. Наряд подчеркнул изменения фигуры, что стало явным свидетельством ожидания знаменитостью ребёнка. В течение недели до возможной даты родов знаменитость созналась, что не определилась с именем для ребёнка. Севиньи была участницей 2-х откровенных фотосессий для модных журналов, во время которых показала выросший живот.