Суперкомпьютер выявил 4 эффективных лекарства против коронавируса





Научные сотрудники создали разработку, за счет которой можно связать 42 тысячи различных веществ, находящихся в открытых информационных источниках, с конкретными белками китайского недуга. Как считают исследователи, точное сочетание не позволит коронавирусу проникнуть в организм и начать размножаться. Специалисты впервые задействовали в своей работе молекулярный докинг с COVID-19, впоследствии чего получили положительные результаты. В недавнем интервью руководитель эксперимента профессор Томас Эфферт рассказал журналистам, что он вместе с коллегами обнаружил целый ряд лекарств против инфекции. По словам ученого, препараты применяются для лечения гепатита С.Как отметил работник Института фармацевтики и биомедицинских исследований, умение связываться с белками вируса обладает соединением из 4-х препаратов, в частности, велпатасвира, паритапревира, симепревира и гразопревира. Они способны предотвращать инфицирование COVID-19. Эксперты считают данное открытие медицинским прорывом, поскольку оно может помочь контролировать заболевание, сообщает Медикфорум.