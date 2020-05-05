Опубликованы "живые" фотографии новой Hyundai i20
Hyundai i20 без камуфляжа заметили во время испытаний на дорогах общего пользования. Фотошпионы опубликовали "живые" фотографии нового седана.
Новое поколение Hyundai i20 должны были презентовать еще в апреле во время автовыставки в Женеве. Мероприятие пришлось отложить из-за распространения коронавируса на неопределенное время, как и премьеру японской машины. Днями ранее в Сети появились тизерные, а теперь и "живые" снимки седана. Пользователи Сети наконец-то смогли оценить дизайн автомобиля, который стал первым представителем фирменного стиля Sensuous Sportiness.
Основными отличиями можно назвать светодиодные ДХО, радиаторную решетку с каскадным рисунком, крупный передний бампер и угловатую форму задних фонарей. Противотуманные фары, как и раньше, имеют "треугольный" форм-фактор, но заднюю оптику объединили с помощью полосы. Что касается оснащения, то в салоне можно найти информационно-развлекательный центр с 10,25-дюймовым экраном, аудиосистему Bose, восемь колонок и беспроводную зарядку. В движение машину приводит 1-литровый V3 на 1 литр мощностью 100 либо 120 л. с.
Новое поколение Hyundai i20 должны были презентовать еще в апреле во время автовыставки в Женеве. Мероприятие пришлось отложить из-за распространения коронавируса на неопределенное время, как и премьеру японской машины. Днями ранее в Сети появились тизерные, а теперь и "живые" снимки седана. Пользователи Сети наконец-то смогли оценить дизайн автомобиля, который стал первым представителем фирменного стиля Sensuous Sportiness.
Основными отличиями можно назвать светодиодные ДХО, радиаторную решетку с каскадным рисунком, крупный передний бампер и угловатую форму задних фонарей. Противотуманные фары, как и раньше, имеют "треугольный" форм-фактор, но заднюю оптику объединили с помощью полосы. Что касается оснащения, то в салоне можно найти информационно-развлекательный центр с 10,25-дюймовым экраном, аудиосистему Bose, восемь колонок и беспроводную зарядку. В движение машину приводит 1-литровый V3 на 1 литр мощностью 100 либо 120 л. с.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:18