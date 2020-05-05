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Эпидемиологи: Коронавирус может жить на обуви до 5 дней

В период пандемии COVID-19 крайне важно держать одежду в чистоте, чтобы защитить ее от патогенов, принесенных с улицы. Эпидемиологи говорят, что коронавирус может жить на обуви до 5 дней.

Врачи говорят, что обувь дезинфицируется гораздо труднее, чем остальные виды одежды из-за используемых тканей и дополнительных деталей. Поэтому рекомендуется стирать их вручную. Хотя коронавирус может жить на этом предмете гардероба около 5 суток, доказательств, что он может оставаться активным и попасть в организм человека, пока нет. Все же, не лишним станет машинная стирка с добавлением отбеливателя с хлором или уксуса при температуре в 60°С.

Что касается кожаной обуви, то её обеззараживание следует проводить ручным методом с антибактериальным мылом и водой. Полностью замачивать её не стоит: это может изменить текстуру и внешний вид. Для этих целей можно использовать смесь из 70% спирта и 30% воды. После подобной процедуры нужно протереть обувь с помощью чистой тряпки, а подошву можно привести в порядок с помощью щетки, которую заранее очистили от мусора.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:42

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