Эпидемиологи: Коронавирус может жить на обуви до 5 дней





Врачи говорят, что обувь дезинфицируется гораздо труднее, чем остальные виды одежды из-за используемых тканей и дополнительных деталей. Поэтому рекомендуется стирать их вручную. Хотя коронавирус может жить на этом предмете гардероба около 5 суток, доказательств, что он может оставаться активным и попасть в организм человека, пока нет. Все же, не лишним станет машинная стирка с добавлением отбеливателя с хлором или уксуса при температуре в 60°С.Что касается кожаной обуви, то её обеззараживание следует проводить ручным методом с антибактериальным мылом и водой. Полностью замачивать её не стоит: это может изменить текстуру и внешний вид. Для этих целей можно использовать смесь из 70% спирта и 30% воды. После подобной процедуры нужно протереть обувь с помощью чистой тряпки, а подошву можно привести в порядок с помощью щетки, которую заранее очистили от мусора.