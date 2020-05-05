Президент Казахстана Токаев подчеркнул ключевую роль СССР в победе во Второй мировой войне
Касым-Жомарт Токаев во время общения с журналистами подчеркнул значимость роли СССР в победе над нацисткой Германией во Второй мировой войне. Президент Казахстана считает, что отрицание вклада советской армии является попыткой исказить истину.
Токаев подчеркнул, что выступает категорически против фальсификации исторических событий. Он считает, что нельзя умалять заслуги всех участников Второй мировой войны, включая Великобританию и США.
Токаев добавил, что все непредубежденные люди могут признать величайшие потери СССР, понесённые в борьбе с нацистским режимом. Это касается не только материальных ресурсов, но и человеческих жизней.
Токаев подчеркнул, что выступает категорически против фальсификации исторических событий. Он считает, что нельзя умалять заслуги всех участников Второй мировой войны, включая Великобританию и США.
«Мы являлись союзниками в противостоянии нацистскому режиму. При этом отрицать ключевую роль СССР в достижении победы - идти против истины», - приводит слова главы Казахстана ТАСС.
Токаев добавил, что все непредубежденные люди могут признать величайшие потери СССР, понесённые в борьбе с нацистским режимом. Это касается не только материальных ресурсов, но и человеческих жизней.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 12:19