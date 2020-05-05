Президент Казахстана Токаев подчеркнул ключевую роль СССР в победе во Второй мировой войне

«Мы являлись союзниками в противостоянии нацистскому режиму. При этом отрицать ключевую роль СССР в достижении победы - идти против истины», - приводит слова главы Казахстана ТАСС.





Токаев подчеркнул, что выступает категорически против фальсификации исторических событий. Он считает, что нельзя умалять заслуги всех участников Второй мировой войны, включая Великобританию и США.Токаев добавил, что все непредубежденные люди могут признать величайшие потери СССР, понесённые в борьбе с нацистским режимом. Это касается не только материальных ресурсов, но и человеческих жизней.