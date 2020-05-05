Экс-муж Лолиты Милявской Дмитрий Иванов после развода обзавелся новой семьей





Популярность тренеру по сквошу принес союз с артисткой. Дмитрий Иванов регулярно проявляет активность в блоге, а недавно рассказал подписчикам о новых отношениях. Экс-супруг Лолиты Милявской показал, как проводит время в режиме самоизоляции. В новом сюжете фолловеры увидели, как спортсмен играет с близкими людьми в настольную игру. В ролике запечатлена дочь бывшего мужа исполнительницы Анастасия, а также его новая партнерша Ольга Кулиева со своей наследницей. Как отметил тренер, семья не позволяет ему скучать в режиме социального дистанцирования.Слухи об изменах Иванова стали появляться в соцсетях примерно год назад, что и стало одной из причин развода по инициативе Милявской. Ранее артистка заявляла, что ее пятый избранник содержал любовницу за ее счет.