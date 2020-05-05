В Казани в ДТП с мотоциклом погиб 62-летний байкер





Закончившееся летальным исходом ДТП на перекрестке улиц Чуйкова и Короленко зафиксировано поздним вечером 4 мая. По предварительным сведениям, идущая впереди мотоциклиста машина неожиданно перестроилась, “подрезав” байкера, что привело к его столкновению с бордюром. Мужчина потерял управление и врезался в забор, что спровоцировало его скоропостижную смерть.В связи со смертью байкера сотрудники Госавтоинспекции МВД по Татарстану запланировали рейд по Казани по предупреждению нарушений ПДД. Особое внимание будет уделяться мотоциклистам, о чем сообщили сотрудники ведомства.