Ученые Израиля заявляют о значительном шаге на пути к вакцинации против COVID-19





Команда специалистов Israel Institute for Biological Research доложила министру обороны Нафтали Беннету в ходе его визита в лабораторию Ness Ziona о том, что «стадия разработки» моноклонального антитела, атакующего SARS-CoV-2 и способного его нейтрализовать, практически завершена. В настоящее время необходимо запатентовать инновационное открытие с последующим выпуском антидота международными производителями в коммерческих объёмах, передают РИА Новости.Пандемия COVID-19, объявленная ВОЗ 11 марта, не отступает. Последние данные говорят о том, что трехмиллионный рубеж случаев заражения пройден и достиг цифры в 3,3 миллиона человек. Как сообщает портал стопкоронавирус.рф, умерли от нового вируса 240 тысяч заболевших.