Ирина Салтыкова ожидает рождения внуков и продюсирует дочь

Многочисленные поклонники хвалят певицу за сохранение молодой внешности и просят поделиться своими секретами красоты. Во время общения с журналистами Салтыкова призналась, что ей помогает генетика, но не менее важным фактором артистка считает поддержание хорошего настроения.Певица призналась, что никогда не придерживалась никаких диет. Ирина Салтыкова ест те продукты, которые хочет. Она выступает против использования так называемых уколов красоты, называя инъекции ботокса причиной потери естественного виде лица. Артистка уверена, что люди должны стареть не теряя при этом своего достоинства. Знаменитость рассказала о своих посещениях процедур массажа лица. Какое-то время она регулярно посещала косметолога, но уже отказалась от такого рода услуг. Певица добавила, что не занимается спортом на регулярной основе, а лишь периодически выполняет гимнастический комплекс.