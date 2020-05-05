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Сергей Безруков занялся разведением кур на самоизоляции

Сергей Безруков занялся разведением кур. Соблюдающий самоизоляцию актер сообщил подписчикам в Instagram о пополнении в его семье.
Сергей Безруков занялся разведением кур на самоизоляции

В период карантина артист вместе с близкими отправился за город, где наслаждается совместным с ними времяпровождением, а также занимается хозяйством. В самоизоляции он успел навести порядок на приусадебном участке, отремонтировать что-то в доме и освоить приготовление пищи. Тем не менее, Сергей Безруков решил не останавливаться на достигнутом и начал разводить кур. На странице знаменитости в Instagram опубликован сюжет, где можно наблюдать пополнение в семье. «Крестьянские корни проснулись», - шутливо отметил режиссёр.

Встречать животных пришли все родные актера – жена Анна Матисон и дети Мария и Степан. В комментариях поклонники порадовались за Безрукова и поспешили его поздравить. Некоторые фолловеры назвали звезду сериала «Бригада» ответственным человеком, поскольку он позаботился о переноске для кур и петуха. Другие отметили, что наследникам супругов также понравились новые «члены» семейства.

На социальном дистанцировании артист не забывает и о творческих делах. Недавно он принял участие во флешмобе #изоляция, а также начал рисовать картины.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 12:36

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