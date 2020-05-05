Николас Кейдж сыграет Джо Экзотика в сериале «Король тигров»





Карьера и личная жизнь Николаса Кейджа в последнее время терпит сильные удары: актера все реже приглашают на крупные проекты, а его брак с Эрикой Койке продержался всего несколько дней. Все же, звезда Голливуда может вернуть былую славу благодаря будущему многосерийному фильму «Король тигров». В этом байопике знаменитость не только исполнит главную роль, но и выступит в качестве продюсера. Новый продукт от Netflix будет состоять из восьми эпизодов и снят на основе оригинальной статьи издания Texas Montly.Сюжет биографического сериала расскажет об успехе американского животновода Джонатана Шрибвогеля, более известного как Джо Экзотик. Сценаристы также затронут историю борьбы заводчика с экоактивисткой Кэрол Баскин, которая пытается закрыть его огромный заповедник с экзотическими хищниками. Известно, что Джо Экзотик в свое время решил избавиться от проблем радикальными методами - наняв киллера, за что и находится в тюрьме по сегодняшний день.