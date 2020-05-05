В одной из больниц Коммунарки скончался член президиума РАН Евгений Микрин

«В РАН большая потеря. Во время пандемии коронавируса в Коммунарке ночью на вторник умер Евгений Микрин», — приводят интернет-издания слова Сергеева.







Президент РАН назвал умершего коллегу выдающимся ученым, подчеркнув его яркий характер и готовность посвятить жизнь развитию российской космической программы. Сергеев описал Микрина как одного из ключевых ученых, которые несли ответственность за связь между фундаментальной наукой и практическими решениями для освоения внеземного пространства.