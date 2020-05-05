Депрессия, алкоголизм и странные смерти сопровождали звезд фильма "Калина красная"





История создания киноленты “Калина красная” началась на первом свидании Лидии Федосеевой и Василия Шукшина. Главную композицию актриса напела режиссеру, но фильм смог выйти на экраны лишь спустя 10 лет. Работа над ним сильно подкосила здоровье автора, которому приходилось неделями вносить правки в монтаж, согласно претензиям Госкино. Спустя несколько десятилетий публика заметила, что актерский состав данного проекта сильно пострадал от жизненных лишений, а некоторые актеры скоропостижно скончались. Например, Татьяна Гаврилова постепенно утратила популярность, а с годами у нее обострился алкоголизм. Она страдала из-за спада карьеры, отсутствия детей, а также из-за сложных отношений с мужем Эдуардом Курочкиным. Последние годы жизни актриса провела в психиатрической клинике, а скончалась от сердечного приступа в возрасте 61 года. Георгий Бурков часто получал роли алкоголиков, поэтому многие считают, что в жизни он тоже страдал от зависимости. Однако его супруга Татьяна Ухарова рассказала, что у него была стенокардия, микроинфаркты, а также ишемия, из-за чего он часто отправлялся в больницу на лечение. Он скончался в возрасте 57 лет от тромбоэмболии. Алексей Ванин прошел через Вторую мировую войну, где был ранен, а также получил медаль “За отвагу”. Также он занимался спортом, а в 1960-х получил тюремный срок за контрабанду, из-за чего его не хотели брать в кино многие режиссеры. Однако Василий Шукшин дал ему шанс, а в дальнейшем артист снимался в эпизодах, писал стихи и картины. В его жизни было пять жен, но свидетельницей последних часов жизни оказалась Нина Михайличенко. Смерть ее знаменитого супруга констатировали 22 мая 2012 года, когда ему было 87 лет. Иван Рыжков смог дожить до 91 года, реализовавшись в кино. Здоровье актера сильно пошатнулось после развода с Ниной Никольской, но к его смерти привела халатность врачей, как считает семья. Дело в том, что артист случайно поранил руку, но в больнице ему долго не накладывали жгут, а потом не следили за его состоянием, о чем сообщала сиделка.Мария Виноградова перенесла два инфаркта в 1995 году, но не обращалась в больницу. Смерть актрисы наступила в возрасте 72 лет из-за инсульта. Артур Макаров долгое время занимался творчеством, а в 1990-х подался в бизнес. В итоге в октябре 1995 года актера нашли заколотым охотничьим ножом в собственной квартире, а убийца остался неизвестным. Жанна Прохоренко долгое время скрывала от близких алкогольную зависимость, а для того, чтобы устроить очередную гулянку, она уезжала в отдаленные деревни. После одного из таких путешествий она подхватила кишечную инфекцию, а в больнице ей сообщили о том, что она больна раком. В августе 2011 года актриса скончалась в возрасте 71 года.