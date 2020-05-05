Вучич рассказал о доказанной эффективности тульского Панциря С1

«Комплекс имеет возможность противостоять беспилотным летательным аппаратам, объектам с низкой высотой полёта и крылатым ракетам. Дальность действия составляет 20 км, что позволяет своевременно перехватить большинство потенциальных угроз», - отметил Вучич.





Панцирь С1 смог показать высокую эффективность, поэтому был особо отмечен в речи Сербского президента Александра Вучича. Политик подчеркнул, что боевая техника эффективно применялась во время многочисленных военных операций на территории САР.