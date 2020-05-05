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Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина хочет забрать в США оставленного в доме матери кота

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина хочет забрать в США своего кота. Как сказала девушка, сейчас она молится, чтобы оставленный в доме матери питомец поскорее оказался рядом с ней.
Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина хочет забрать в США оставленного в доме матери кота

Несколько месяцев назад наследница артистки уехала из России после скандала на ТВ и стала жить со своим отцом. На днях Татьяна Плаксина заявила, что в доме родительницы остался ее кот. По словам 30-летней дочери королевы русского шансона, в РФ не мать была ее лучшим другом, а домашний любимец. Как отметила родственница Любови Успенской, с животным все в порядке, однако оно находится очень далеко от нее. Начинающая певица очень хочет перевезти питомца в США.

На протяжении длительного времени Плаксина не поддерживает общение с исполнительницей. Ранее она посетила передачу «Звезды сошлись», где обвинила мать в рукоприкладстве и оскорблениях. Позже сама звезда заявила, что дочь перестала для нее существовать, поэтому она довольно легко отпустила ее за границу.

Сейчас наследница Успенской не получает от нее денег. Она старается зарабатывать себе на жизнь за счет продажи собственных картин, фото которых часто публикует в блоге.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 11:17

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