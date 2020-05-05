Эксперты назвали причины пользы чая для здоровья





Любой вид чая производится из растения вида Camellia sinensis. Его уникальность для науки заключается в отсутствии дикого предка. Все известные биологам версии растения являются культурными сортами, поэтому точно определить источник его происхождения достаточно сложно.В составе чая имеются вторичные метаболиты, среди которых самыми полезными для человека являются L-теанин, кофеин, а также катехины. Эти соединения оказывают стимулирующий эффект, повышают концентрацию и работоспособность нервной системы, улучшают настроение. Галлат эпигаллокатехина, имеющийся в зеленом чае, имеет антиканцерогенный эффект. Он помогает ликвидировать раковые клетки. Чай помогает улучшить качество сна и может работать как успокоительное за счет снижения уровня беспокойства.По данным Китайской академии меднаук, любители чая, которые употребляют напиток регулярно на протяжении многих лет, реже страдают от недугов сердечно-сосудистой системы. Это снижает риск смерти от соответствующих причин на 29%. Сравнение проводилось с теми, кто совсем не пил чай либо употреблял напиток нерегулярно.