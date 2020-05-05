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Эксперты назвали причины пользы чая для здоровья

Эксперты назвали причины пользы чая для здоровья. Этот напиток в основном используется как тонизирующее средство, однако, по информации исследователей, оказывает помощь в борьбе с различными заболеваниями и укрепляет организм человека при регулярном употреблении.

Любой вид чая производится из растения вида Camellia sinensis. Его уникальность для науки заключается в отсутствии дикого предка. Все известные биологам версии растения являются культурными сортами, поэтому точно определить источник его происхождения достаточно сложно.

В составе чая имеются вторичные метаболиты, среди которых самыми полезными для человека являются L-теанин, кофеин, а также катехины. Эти соединения оказывают стимулирующий эффект, повышают концентрацию и работоспособность нервной системы, улучшают настроение. Галлат эпигаллокатехина, имеющийся в зеленом чае, имеет антиканцерогенный эффект. Он помогает ликвидировать раковые клетки. Чай помогает улучшить качество сна и может работать как успокоительное за счет снижения уровня беспокойства.

По данным Китайской академии меднаук, любители чая, которые употребляют напиток регулярно на протяжении многих лет, реже страдают от недугов сердечно-сосудистой системы. Это снижает риск смерти от соответствующих причин на 29%. Сравнение проводилось с теми, кто совсем не пил чай либо употреблял напиток нерегулярно.

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Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 10:48

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