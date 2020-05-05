Сухопутные войска РФ хотят оснастить 120 танками Т-72БЗМ





На официальном портале Минобороны РФ информируют, что на данный момент оборонно-промышленный комплекс страны занимается модернизацией и повышением технических характеристик танков Т-72БЗМ. Специализированные предприятия в рамках госзаказа также оснастят бронемашины улучшенной ходовой частью. Наряду с вышеназванной техникой в армию также начнут поставлять танки Т-90М «Прорыв»: первые экземпляры уже получили военнослужащие Таманской дивизии.Стоит отметить, что Т-72БЗМ впервые представили на форуме «Армия» в 2018 году. Тогда машину оснастили дизельным двигателем с отдачей в 1,13 тыс. л. с., усиленной защитой башни, бортовых проекций и днища. Комплектация также включала систему управления огнём, цифровую приборную панель и передовое вооружение. В 2021 году также появятся перспективные тяжёлые танки Т-14 «Армата», которые обладают автоматической башней.