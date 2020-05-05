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Учёные назвали нетипичные симптомы у женщин при внезапном сердечном приступе

Британские учёные на основании 27 исследований с участием более миллиона пациентов-сердечников назвали нетипичные симптомы у женщин, перенесших внезапный сердечный приступ. Они отличаются от привычных признаков, которые испытывают мужчины.

Учёные назвали нетипичные симптомы у женщин при внезапном сердечном приступе

Сотрудники Оксфордского университета рассказали, что участники эксперимента при внезапном сердечном приступе жаловались на острую боль в груди, однако у представительниц прекрасной половины человечества были замечены и специфические симптомы, такие как усталость, боль между лопатками, боль в шее, тошнота, рвота и одышка. Учёные назвали эти признаки «нетипичными», так как они отличались от привычных симптомов. В ходе нового исследования эксперты отметили, чтобы обеспечить своевременную диагностику и лечение, медикам необходимо быть в курсе частичного совпадения симптомов у мужчин и женщин с подозрением и подтверждением случаев острого коронарного синдрома (ОКС).

Руководитель проекта доктор Санн Питерс заявил, что, задерживая распознавание признаков болезни, медики на 100% замедляют спасительное лечение. «Проливая дополнительный свет на половые различия в клинической картине с ОКС, мы надеемся, что это исследование приведет к более своевременному и справедливому лечению и результатам», - подчеркнул научный сотрудник по эпидемиологии The George Institute UK.

Острый коронарный синдром – это общий термин для стенокардии, когда сердечная мышца не получает достаточного количества крови, богатой кислородом, чтобы нормально функционировать, а также сердечного приступа и ишемической болезни сердца, являющейся главной причиной смерти во всем мире.

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Добавил: Кругликова Снежана Сегодня, 11:12

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