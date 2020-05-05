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Водителям рассказали, как часто надо менять комплекты резины

Как часто надо менять комплекты резины и как определить, что они уже полностью пришли в негодность, рассказали эксперты сервиса «За рулём». Водители могут определить состояние шин, проверив остаточный размер протектора.

Продолжительность службы резины напрямую зависит от условий эксплуатации и манеры вождения владельца автомобиля. Специалисты говорят, что одного комплекта зачастую хватает на пробег от 40 000 до 70 000 км, что соответствует 2-3 сезонам. При этом, во время осмотра водителям нужно оценивать не только глубину протектора, но и прочность каркаса и его сцепление со слоями резиновой смеси. Рекомендуется также менять шины через каждые 2-3 года.

В том случае, если один из экземпляров вышел из строя, следует задуматься о покупке нового набора. Более того, купленные шины нужно ставить на перед, а старые - сзади, ведь они всегда изнашиваются медленнее. Стоит отметить, что на большинстве видов резины дата их производства указывается на боковине. Согласно требованиям российского законодательства, покрышки служат около пять лет, хотя некоторые производители указывают, что срок службы их продукции составляет более 10 лет.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:01

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