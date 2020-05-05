Адвокат Александр Добровинский прокомментировал намерение Яны Рудковской наказать издание, написавшее о “диагнозе” ее сына
Добровинский считает, что в данном случае будет уместно обвинение по статье о клевете. Адвокат отметил, что издание StarHit своим заявлением о вероятном психическом расстройстве сына Рудковской нарушает неприкосновенность личной жизни. Эксперт напомнил об отсылке к несовершеннолетним в ч. 4 ст. 137 УК РФ, в котором предусматривается лишение свободы до пяти лет.
Адвокат рассказал, что Яна Рудковская и Евгений Плющенко настаивают на продвижении в Госдуме закона о лишении лицензии СМИ, которые публикуют непроверенную информацию. Также у пары есть намерение добиться ответственности для изданий, которые “перепечатывают” сомнительный материал с отсылкой на другие СМИ. Об этом сообщает издание Nation News.
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❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️ВАЖНЫЙ МОМЕНТ о котором я хочу написать..Если бы Саша был ребёнком с особенностями развития ( не важно с какими синдромами ), наша семья точно бы это не скрывала ! Долгое время я, Евгений и Дима @bilanofficial являемся послами и волонтёрами фонда «Обнаженные Сердца» @nakedheartfoundation Натальи Водяновой @natasupernova ! Именно об этом была наша совместная история #немолчи ! У Евгения есть группа детей с особенностями развития, которая тренируется на льду. Грета Тунберг сегодня кумир миллионов, у многих известных людей есть дети с особенностями. В этом нет ничего постыдного. Но факт остаётся фактом, зачем так цинично было поднимать эту тему , почему никто из « Стар -хита» не позвонил мне или Евгению, что это за раздача диагнозов в СМИ ! Саша в свои семь лет может уже сам о себе читать новости, и даже если бы у него были бы какие-то особенности я бы хотела, чтобы он узнал об этом от своих родных. А теперь ему нужно объясняться с 100ми детей с которыми он тренируется в Академии моего мужа! Вы когда писали, думали про интересы этого маленького мальчика, Саши Плющенко, про интересы несовершеннолетнего ребёнка?⁉️ ps Полностью поддерживаю пост и позицию моего супруга Евгения @plushenkoofficial . К тому же эта статья не смотря на cмсные извинения владельцев издания продолжает 2 сутки висеть на их сайте ! ПОЗОР И БЕСЧЕСТИЕ ❗️❗️❗️❗️❗️❗️