Компания "АвтоВАЗ" может отказаться от своего кроссовера Lada XRay





Изначально отечественная компания надеялась конкурировать с иностранными брендами за счет выпуска на рынок моделей Vesta и Xray. Их производство велось при участии инженеров из Франции. После отправки новинок на рынок некоторый уровень популярности смогла получить модель Vesta, тогда как Xray осталась почти без внимания потенциальных покупателей.Согласно словам аналитиков, Xray в текущем своём состоянии не может продолжить существовать. Потенциальные покупатели недовольны дизайном, стоимостью и дороговизной запчастей. Теперь эксперты рынка ожидают, что компания «АвтоВАЗ» изменит концепцию своего продукта для повышения привлекательности либо полностью уберёт компакт-кросс из производственной линейки.В течение первого квартала этого года реализация модели Lada Xray лишь слегка превысила 5 тысяч единиц. Этот показатель на 20% ниже, чем по итогам аналогичного календарного периода прошлого года. «АвтоВАЗ» продолжает увеличивать количество доступных комплектаций транспортного средства, отправляя на рынок более дорогостоящие модификации. Ярким примером этого может служить комплектация Instinct Cross, которая доступна в 2-х версиях. Первая укомплектована автоматической трансмиссией в паре с двигателем объёмом 1,6 л, генерирующим 113 «лошадок». Для этого авто рекомендуемая стоимость начинается с отметки 1,05 млн рублей. Вторая сборка предусматривает установку «механики» и силового агрегата на 1,8 л мощностью в 122 «лошадей» и ценником не ниже 989 тысяч рублей. Дизайн авто сохраняется неизменным.Аналитики сообщают, что ключевая опасность для отечественного производителя состоит в постепенном возвращении на российский авторынок недорогих иностранных моделей с высоким уровнем комфортабельности салона. Эксперты отмечают, что для всех компаний РФ требуется увеличивать качество собственных транспортных средств, поскольку в ином случае существует риск вытеснения зарубежными конкурентами.