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Максим Галкин показал «музыкально-танцевальные импровизации» жены и детей

В своем микроблоге Instagram Максим Галкин опубликовал новое видео, которое дает понять, что его семье на карантине скучать не приходится. Юморист показал «музыкально-танцевальную импровизацию» Аллы Пугачевой и детей.
Максим Галкин показал «музыкально-танцевальные импровизации» жены и детей

Максим Галкин написал, что за пультом у них DJ Гарри, который сам выбирает мелодии. С микрофоном импровизирует Примадонна, которая на ходу сочиняет слова. Супруг признался, что обожает, когда она так делает и получается «музыкальная тарабарщина». На танцполе можно увидеть Лизу, которая веселилась и танцевала под зажигательный хит. Фолловеры отметили, что дети Пугачевой и Галкина растут настоящими артистами. Многие восхитились атмосферой, которая царит в доме знаменитостей.

На карантине Максим Галкин проводит много времени с семьей. Юморист начал показывать свои будни, поэтому поклонники рады, что могут чаще видеть Аллу Пугачеву и двойняшек. Примадонна старается прививать Лизе и Гарри любовь к музыке. Кроме этого, у шестилетнего сына недавно открылся талант пародиста. Он изобразил Игоря Николаева, а подписчики признались, что у него это очень хорошо получилось.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 10:44

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