АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали распространенные ошибки использования медицинской…
EUR 79.12 USD 72.73
Курс валют на 01.05.2020

Компании Apple и Google не смогут отслеживать местоположение людей

Apple и Google создали программу, позволяющую отслеживать людей. Вот только после завершения пандемии компании не смогут узнавать местоположение юзеров, так как для деактивации функции достаточно отключить Bluetooth.
Компании Apple и Google не смогут отслеживать местоположение людей

Специальное приложение корпорации разработали на время карантина по причине вспышки COVID-19, поскольку оно помогает избежать потенциальной опасности. Интернет-пользователи иногда вносят в дополнение сведения о состоянии здоровья и в случае заражения человека все его контакты получат сообщение о необходимости сдать анализы и соблюдать самоизоляцию. Кроме этого, разработка способна передавать информацию также тем, кто общался с инфицированным на улице или в каком-то заведении. Программа отслеживает местоположение людей во всех гаджетах в районе действия и запоминает их идентификатор.

Тем не менее, у технологии Apple и Google существуют противники, поскольку американская правозащитная организация заявила о необходимости удаления приложения после завершения пандемии. По мнению экспертов, мошенники могут воспользоваться дополнением ради собственной выгоды, хотя оно работает лишь во время кризиса. Сейчас многие люди предоставляют сведения о себе добровольно, так как не осознают масштабность проблемы.

Так или иначе в обычной жизни разработка является уязвимой. Деактивация Bluetooth обеспечит прежнюю конфиденциальность, ведь смартфон больше не будет передавать информацию, а американские компании не смогут отслеживать граждан.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 10:34

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Ереване под окнами многоэтажки найдены тела мужчины и двух…
Вучич рассказал о доказанной эффективности тульского Панциря…
Хлоя Севиньи впервые стала матерью в возрасте 45…
Экс-муж Лолиты Милявской Дмитрий Иванов после развода обзавелся новой…
Ученые Израиля заявляют о значительном шаге на пути к вакцинации против…
Сухопутные войска РФ хотят оснастить 120 танками…
Ирина Салтыкова ожидает рождения внуков и продюсирует…
В Казани в ДТП с мотоциклом погиб 62-летний…
Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина хочет забрать в США оставленного в доме матери…
Учёные назвали нетипичные симптомы у женщин при внезапном сердечном…
В одной из больниц Коммунарки скончался член президиума РАН Евгений…
Водителям рассказали, как часто надо менять комплекты…
Адвокат Александр Добровинский прокомментировал намерение Яны Рудковской наказать издание, написавшее о “диагнозе” ее…
Компания "АвтоВАЗ" может отказаться от своего кроссовера Lada…
Эксперты назвали причины пользы чая для…
Максим Галкин показал «музыкально-танцевальные импровизации» жены и…
Регионы РФ получат 2 млрд рублей для поддержки МСП из-за…
Компании Apple и Google не смогут отслеживать местоположение…
Анна Кошмал рассказала о снижении на Украине ограничений из-за пандемии…
США намеревается приобрести вооружение стран бывшего…
«Садовод-любитель»: Сергей Лазарев посадил клубнику в…
Китайские ученые: Вероятность заразиться COVID-19 выше всего дома и в…
Кремлевский повар Анатолий Галкин рассказал о предпочтениях первых лиц…
В интернете показали кузов нового пикапа Hyundai Santa…
Иван Ургант поделился редким фото младшей дочери…
Ксения Собчак: Россию ждет экономический кризис после пандемии…
Владимир Путин наградил Ким Чен Ына юбилейной медалью…
Жительница Красноярского края убила мужа и сожгла его останки в…
Просмотреть все новости