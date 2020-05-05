Компании Apple и Google не смогут отслеживать местоположение людей





Специальное приложение корпорации разработали на время карантина по причине вспышки COVID-19, поскольку оно помогает избежать потенциальной опасности. Интернет-пользователи иногда вносят в дополнение сведения о состоянии здоровья и в случае заражения человека все его контакты получат сообщение о необходимости сдать анализы и соблюдать самоизоляцию. Кроме этого, разработка способна передавать информацию также тем, кто общался с инфицированным на улице или в каком-то заведении. Программа отслеживает местоположение людей во всех гаджетах в районе действия и запоминает их идентификатор.Тем не менее, у технологии Apple и Google существуют противники, поскольку американская правозащитная организация заявила о необходимости удаления приложения после завершения пандемии. По мнению экспертов, мошенники могут воспользоваться дополнением ради собственной выгоды, хотя оно работает лишь во время кризиса. Сейчас многие люди предоставляют сведения о себе добровольно, так как не осознают масштабность проблемы.Так или иначе в обычной жизни разработка является уязвимой. Деактивация Bluetooth обеспечит прежнюю конфиденциальность, ведь смартфон больше не будет передавать информацию, а американские компании не смогут отслеживать граждан.