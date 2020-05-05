Компании Apple и Google не смогут отслеживать местоположение людей
Apple и Google создали программу, позволяющую отслеживать людей. Вот только после завершения пандемии компании не смогут узнавать местоположение юзеров, так как для деактивации функции достаточно отключить Bluetooth.
Специальное приложение корпорации разработали на время карантина по причине вспышки COVID-19, поскольку оно помогает избежать потенциальной опасности. Интернет-пользователи иногда вносят в дополнение сведения о состоянии здоровья и в случае заражения человека все его контакты получат сообщение о необходимости сдать анализы и соблюдать самоизоляцию. Кроме этого, разработка способна передавать информацию также тем, кто общался с инфицированным на улице или в каком-то заведении. Программа отслеживает местоположение людей во всех гаджетах в районе действия и запоминает их идентификатор.
Тем не менее, у технологии Apple и Google существуют противники, поскольку американская правозащитная организация заявила о необходимости удаления приложения после завершения пандемии. По мнению экспертов, мошенники могут воспользоваться дополнением ради собственной выгоды, хотя оно работает лишь во время кризиса. Сейчас многие люди предоставляют сведения о себе добровольно, так как не осознают масштабность проблемы.
Так или иначе в обычной жизни разработка является уязвимой. Деактивация Bluetooth обеспечит прежнюю конфиденциальность, ведь смартфон больше не будет передавать информацию, а американские компании не смогут отслеживать граждан.
Специальное приложение корпорации разработали на время карантина по причине вспышки COVID-19, поскольку оно помогает избежать потенциальной опасности. Интернет-пользователи иногда вносят в дополнение сведения о состоянии здоровья и в случае заражения человека все его контакты получат сообщение о необходимости сдать анализы и соблюдать самоизоляцию. Кроме этого, разработка способна передавать информацию также тем, кто общался с инфицированным на улице или в каком-то заведении. Программа отслеживает местоположение людей во всех гаджетах в районе действия и запоминает их идентификатор.
Тем не менее, у технологии Apple и Google существуют противники, поскольку американская правозащитная организация заявила о необходимости удаления приложения после завершения пандемии. По мнению экспертов, мошенники могут воспользоваться дополнением ради собственной выгоды, хотя оно работает лишь во время кризиса. Сейчас многие люди предоставляют сведения о себе добровольно, так как не осознают масштабность проблемы.
Так или иначе в обычной жизни разработка является уязвимой. Деактивация Bluetooth обеспечит прежнюю конфиденциальность, ведь смартфон больше не будет передавать информацию, а американские компании не смогут отслеживать граждан.
Технологии
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 10:34