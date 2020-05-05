США намеревается приобрести вооружение стран бывшего СССР





В обнародованной заявке от Управления Армии США по работе с подрядными организациями говорится, что Минобороны США заинтересовано в закупке специальных боеприпасов и оружейных установок, которые производятся на территории Восточной Европы. Эти системы будут использоваться американскими военными ведомствами во время испытаний и учений, а также допускается применение "не соответствующих стандартам НАТО" орудий для боевых операций.Известно, что Пентагон хочет заключить с несколькими поставщиками пятилетний контракт с неограниченным сроком на покупку и доставку в места дислокации как в континентальной части страны, так и за её пределами. При этом, днями ранее Министерство обороны США оформило заявку на приобретение патронов для автомата Калашникова, пистолетов Токарева и Макарова, которые не состоят на вооружении американских Вооруженных сил.