Анна Кошмал рассказала о снижении на Украине ограничений из-за пандемии COVID-19

«Строгость контроля уже несколько легче. Всё сильнее хочется схватить корзинку с бутербродами, обзвонить друзей и вместе отправиться в ботанический сад. Там мы сможем смеяться и обняться вживую», - поделилась эмоциями с поклонниками Анна Кошмал.

На персональной странице в Instagram она сообщила, что Украина продолжает пережидать пандемию коронавируса. В соответствии с её словами, первоначально планировалось снять режим карантина уже 12 мая, но затем была представлена информация о продлении ограничительных мер до 22 мая.Внимание фанатов также привлёк опубликованный ранее снимок, на котором Анна Кошмал запечатлена в блейзере чёрного цвета и без бюстгальтера. Поклонники актрисы отметили, что с момента съёмок заключительной части комедийного сериала «Сваты» она стала взрослее.