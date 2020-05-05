«Садовод-любитель»: Сергей Лазарев посадил клубнику в самоизоляции

Образ дачного труженика в резиновых сапогах и с лопатой получился удачным, отмечают фолловеры. Старания «садовода-любителя», как иронично он подписал сообщение, видны на фото с приусадебного участка. Грядки удались на славу: ровные и без сорняков, с соблюдением всех агротехнических правил.Некоторые фанаты, посмотрев публикацию заявили о чувстве зависти: о физическом труде на свежем воздухе в условиях пандемии коронавируса мечтают многие. «Посмотрим, что вырастет! Посмотрим на урожай!» — ехидничали некоторые поклонники, скучающие у экрана компьютера. Кто-то даже интересовались делами с картошкой. Большинство фанатов сообщили, что хотели бы последовать примеру кумира, а публикация собрала почти 300 тысяч отметок «Нравится».