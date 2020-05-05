Иван Ургант поделился редким фото младшей дочери Валерии

На снимке четырехлетняя Валерия запечатлена лежащей на диване вместе с собакой по кличке Груша. Последнюю фотографию с младшей дочерью Иван Ургант публиковал восемь месяцев назад, поэтому фолловеры отметили, что девочка заметно подросла за этот период.Младшую дочь шоумен с женой Натальей Кикнадзе назвал в честь своей матери – ведущей Валерии Киселевой. Она умерла за несколько месяцев до того, как в семье у Ивана Урганта появился младший ребенок. Поклонники отметили, что четырехлетняя девочка очень похожа на свою знаменитую бабушку.У юмориста также подрастает старшая дочь Нина, которой скоро исполнится 12 лет. У супруги Урганта есть двое детей от предыдущих отношений. Сына Нико и дочь Эрику телеведущий считает родными, у них сложились прекрасные отношения.