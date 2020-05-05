Жительница Красноярского края убила мужа и сожгла его останки в бане





В 2018 году по факту исчезновения 56-летнего жителя Козульского района было возбуждено дело. По предварительным данным, летом гражданин отправился в отпуск по путевке с места работы на севере страны, где трудился вахтовым методом. В августе он пропал, а его жена и 16-летний сын заявили, что не знают о местонахождении главы семейства. Спустя два года после произошедшего сотрудники правоохранительных органов решили снова допросить гражданку, в результате чего выяснилось, что летом 2018 года она поссорилась с супругом, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате потасовки с применением молотка мужчина скончался, а сын помог матери закопать его тело в огороде. Из-за угрозы обыска семья выкопала труп и сожгла в печи, где были найдены останки тела.В связи с найденными уликами гражданка созналась в совершенном. На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства инцидента.