Ксения Собчак: Россию ждет экономический кризис после пандемии COVID-19





Председатель «Партии перемен» Ксения Собчак обсудила будущую экономическую обстановку в РФ с блогером Татьяной Толстой на Youtube-канале «Белый шум». Телеведущая предупредила россиян, что снятие режима самоизоляции повлечет за собой жесткий кризис и инфляцию. В то же время шоувумен с позитивом отметила гуманность политических лидеров многих стран, которые пожертвовали стабильностью ради здоровья и жизней своих граждан.Ксения Собчак также затронула тему искусственного происхождения коронавируса. По мнению российского политика, распространение патогена является невыгодным для любой страны, поскольку пандемия COVID-19 нанесла колоссальный удар по мировой экономике. Журналистка уверена, что ни одно государство не пошло бы на подобные риски. Кроме прочего, председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович подтвердил слова Собчак о будущих экономических последствиях, которые соотечественники ощутят в ближайшие месяцы.