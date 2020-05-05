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Ксения Собчак: Россию ждет экономический кризис после пандемии COVID-19

Отечественный политик Ксения Собчак резко высказалась по поводу ситуации после отмены карантина. Телеведущая говорит, что Россию ждет экономический кризис из-за пандемии COVID-19.

Председатель «Партии перемен» Ксения Собчак обсудила будущую экономическую обстановку в РФ с блогером Татьяной Толстой на Youtube-канале «Белый шум». Телеведущая предупредила россиян, что снятие режима самоизоляции повлечет за собой жесткий кризис и инфляцию. В то же время шоувумен с позитивом отметила гуманность политических лидеров многих стран, которые пожертвовали стабильностью ради здоровья и жизней своих граждан.

Ксения Собчак также затронула тему искусственного происхождения коронавируса. По мнению российского политика, распространение патогена является невыгодным для любой страны, поскольку пандемия COVID-19 нанесла колоссальный удар по мировой экономике. Журналистка уверена, что ни одно государство не пошло бы на подобные риски. Кроме прочего, председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович подтвердил слова Собчак о будущих экономических последствиях, которые соотечественники ощутят в ближайшие месяцы.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:01

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