Агата Муцениеце резко ответила на обвинения в попытках заработать на разводе с Павлом Прилучным

После разрыва с Прилучным, с которым актриса была больше девяти лет, Муцениеце решила полностью сосредоточиться на работе и творческих проектах. В частности, она активно продвигает свой аккаунт в социальных сетях, а также занимается авторским шоу. Однако хейтеры осудили ее за это, отметив, что за рекламу в ее аккаунте звезде уже должны были заплатить несколько миллионов рублей. Муцениеце не скрывает своего возмущения подобными мнениями, отметив, что она переживает сложный жизненный период, но вынуждена выслушивать спорные претензии.Звезда отечественного кино призвала поклонников вернуть ее миллионы, “сделанные на разводе”. Несмотря на то, что Муцениеце и Прилучный заявляли о расставании “по-взрослому”, актриса призналась в страхе остаться одной навсегда и не найти счастья с мужчиной.