Владимир Путин наградил Ким Чен Ына юбилейной медалью Победы
Владимир Путин вручил Ким Чен Ыну юбилейную медаль, выпущенную в честь празднования годовщины Победы в ВОВ. Лидер Северной Кореи отмечен главой РФ за высокий вклад главы республики в вопросы увековечения памяти погибших солдат армии СССР на территории современной КНДР.
В соответствии с приказом президента Владимира Путина, медаль была передана Ким Чен Ыну. Информация была опубликована российским посольством в Северной Корее. Передачу памятного знака совершил Александр Мацегора. От имени северокорейского лидера награду получил Ли Сон Гвон, глава внешнеполитического ведомства КНДР. В завершении торжественной церемонии дипломаты обсудили вопросы в отношении усиления отношений двух стран, сообщает ПолитЭксперт.
В соответствии с приказом президента Владимира Путина, медаль была передана Ким Чен Ыну. Информация была опубликована российским посольством в Северной Корее. Передачу памятного знака совершил Александр Мацегора. От имени северокорейского лидера награду получил Ли Сон Гвон, глава внешнеполитического ведомства КНДР. В завершении торжественной церемонии дипломаты обсудили вопросы в отношении усиления отношений двух стран, сообщает ПолитЭксперт.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 09:59