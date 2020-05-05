Китайские ученые: Вероятность заразиться COVID-19 выше всего дома и в транспорте
Группа ученых из Китая изучила вспышки заражения коронавирусом и пришла к выводам, что выше всего вероятность заразиться COVID-19 дома и в транспорте. Исследователи проанализировали данные отчетов, полученные из всех провинций КНР, за исключением Уханя – эпицентра распространения вируса.
Китайские ученые пришли к выводу, что только незначительное количество заражений коронавирусом произошло на открытом воздухе. Свои доводы ученые опубликовали в издании MedRxiv. Оказалось, что почти 80% пациентов подхватили COVID-19 в домашних стенах, а 34% - в транспорте. Также в категории передачи вируса попали заведения общепита, магазины и массовые мероприятия. Поэтому сумма случаев превышает 100%, так как для вспышек заражения ученые выявили свыше одной категории мест.
Сообщается, что на открытом воздухе исследователи зафиксировали только один случай заражения коронавирусом. Поэтому главный источник передачи COVID-19 – контакты людей в закрытых помещениях. Однако китайские ученые отмечают, что эти исследования нельзя применять в клинической практике, так как они являются пока препринтом.
Китайские ученые пришли к выводу, что только незначительное количество заражений коронавирусом произошло на открытом воздухе. Свои доводы ученые опубликовали в издании MedRxiv. Оказалось, что почти 80% пациентов подхватили COVID-19 в домашних стенах, а 34% - в транспорте. Также в категории передачи вируса попали заведения общепита, магазины и массовые мероприятия. Поэтому сумма случаев превышает 100%, так как для вспышек заражения ученые выявили свыше одной категории мест.
Сообщается, что на открытом воздухе исследователи зафиксировали только один случай заражения коронавирусом. Поэтому главный источник передачи COVID-19 – контакты людей в закрытых помещениях. Однако китайские ученые отмечают, что эти исследования нельзя применять в клинической практике, так как они являются пока препринтом.
Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 10:17