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Китайские ученые: Вероятность заразиться COVID-19 выше всего дома и в транспорте

Группа ученых из Китая изучила вспышки заражения коронавирусом и пришла к выводам, что выше всего вероятность заразиться COVID-19 дома и в транспорте. Исследователи проанализировали данные отчетов, полученные из всех провинций КНР, за исключением Уханя – эпицентра распространения вируса.
Китайские ученые: Вероятность заразиться COVID-19 выше всего дома и в транспорте

Китайские ученые пришли к выводу, что только незначительное количество заражений коронавирусом произошло на открытом воздухе. Свои доводы ученые опубликовали в издании MedRxiv. Оказалось, что почти 80% пациентов подхватили COVID-19 в домашних стенах, а 34% - в транспорте. Также в категории передачи вируса попали заведения общепита, магазины и массовые мероприятия. Поэтому сумма случаев превышает 100%, так как для вспышек заражения ученые выявили свыше одной категории мест.

Сообщается, что на открытом воздухе исследователи зафиксировали только один случай заражения коронавирусом. Поэтому главный источник передачи COVID-19 – контакты людей в закрытых помещениях. Однако китайские ученые отмечают, что эти исследования нельзя применять в клинической практике, так как они являются пока препринтом.

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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 10:17

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