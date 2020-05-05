В интернете показали кузов нового пикапа Hyundai Santa Cruz
В интернете продемонстрировали кузов Hyundai Santa Cruz. Пикап от южнокорейского производителя в последнее время широко рекламируется.
Энтузиасты отрасли сделали специальный рендер, который основывается на снимках покрытой камуфляжной плёнкой тестовой сборки модели. Новое изображение, показывающее полный кузов пикапа, позволяет получить представление о дизайнерских решениях Hyundai. На картинке можно увидеть короткую кабину и присутствие наклонной С-стойки. Последняя впервые на фото концепта. При внимательном рассмотрении модели можно заметить особую «складку» на двери пассажира, что напоминает о новой версии Elantra.
Эксперты высоко оценили сохранение в дизайне серийного пикапа Santa Cruz основы от классического корпоративного стиля. Это делает модель более узнаваемой. Компания Hyundai уже сообщила, что станет собирать Santa Cruz на собственной площадке в Алабаме вместе с другими продуктами. Точных деталей о дате выпуска и стоимости пикапа сотрудники бренда не предоставили. При этом имеется неподтвержденная информация о намерении южнокорейской компании поставлять новинку исключительно на авторынок США. Начало продаж может состояться в 2021 году.
Энтузиасты отрасли сделали специальный рендер, который основывается на снимках покрытой камуфляжной плёнкой тестовой сборки модели. Новое изображение, показывающее полный кузов пикапа, позволяет получить представление о дизайнерских решениях Hyundai. На картинке можно увидеть короткую кабину и присутствие наклонной С-стойки. Последняя впервые на фото концепта. При внимательном рассмотрении модели можно заметить особую «складку» на двери пассажира, что напоминает о новой версии Elantra.
Эксперты высоко оценили сохранение в дизайне серийного пикапа Santa Cruz основы от классического корпоративного стиля. Это делает модель более узнаваемой. Компания Hyundai уже сообщила, что станет собирать Santa Cruz на собственной площадке в Алабаме вместе с другими продуктами. Точных деталей о дате выпуска и стоимости пикапа сотрудники бренда не предоставили. При этом имеется неподтвержденная информация о намерении южнокорейской компании поставлять новинку исключительно на авторынок США. Начало продаж может состояться в 2021 году.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 10:08