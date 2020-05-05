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В интернете показали кузов нового пикапа Hyundai Santa Cruz

В интернете продемонстрировали кузов Hyundai Santa Cruz. Пикап от южнокорейского производителя в последнее время широко рекламируется.
В интернете показали кузов нового пикапа Hyundai Santa Cruz

Энтузиасты отрасли сделали специальный рендер, который основывается на снимках покрытой камуфляжной плёнкой тестовой сборки модели. Новое изображение, показывающее полный кузов пикапа, позволяет получить представление о дизайнерских решениях Hyundai. На картинке можно увидеть короткую кабину и присутствие наклонной С-стойки. Последняя впервые на фото концепта. При внимательном рассмотрении модели можно заметить особую «складку» на двери пассажира, что напоминает о новой версии Elantra.

Эксперты высоко оценили сохранение в дизайне серийного пикапа Santa Cruz основы от классического корпоративного стиля. Это делает модель более узнаваемой. Компания Hyundai уже сообщила, что станет собирать Santa Cruz на собственной площадке в Алабаме вместе с другими продуктами. Точных деталей о дате выпуска и стоимости пикапа сотрудники бренда не предоставили. При этом имеется неподтвержденная информация о намерении южнокорейской компании поставлять новинку исключительно на авторынок США. Начало продаж может состояться в 2021 году.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 10:08

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