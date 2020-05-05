В Сети рассказали, почему нельзя допускать окисления клемм аккумулятора





Автоэксперты говорят, что окислиться может как «минусовая» клемма батареи, так и «масса». Причиной подобного химического процесса является отсутствие должного ухода за автомобилем. Каждому владельцу машины необходимо проводить регулярный осмотр аккумулятора, а также очищать клеммы от налета щеткой с металлической щетиной или наждачной бумагой. Поможет также кольцо из войлока, которое следует смазать маслом и одеть на электрод. Наконец, почти во всех хозяйственных магазинах продается специальная смазка для клемм.Зачастую коррозия появляется на минусовой клемме, когда у аккумулятора или обычный недозаряд, или плотность электролита превышает норму. Этого можно избежать, подключив зарядное устройство. Если же налет возник на плюсовой клемме, это говорит о том, что в сети наблюдается явный перезаряд. В некоторых случаях жидкость может привести к взрыву из-за резкого повышения температуры. Обратить внимание следует и на наличие замыкания в ячейках батареи. Подобная ситуация говорит о том, что «жить» АКБ осталось недолго и аккумулятору необходима замена.