Кремлевский повар Анатолий Галкин рассказал о предпочтениях первых лиц страны





Михаил Горбачев не любил есть дичь, чего не скажешь о Леониде Брежневе, а Борис Ельцин негативно относился к некоторым морепродуктам, включая морских ежей. Не нравились ему лягушки и змеи. Галкин обратил внимание, что в прошлые времена уток, привезенных с охоты, всегда проверяли, но при этом оставался риск, что попадется дробь. Горбачев останавливал выбор на утином филе или индейке, но всегда предпочитал специально выращенных для этого птиц. Владимир Путин имеет обычные вкусы в еде, например, он ест котлеты, баранину, телятину и рыбу.Повар указал, что даже в период СССР в Кремле не наблюдалось проблем с запасами еды, даже заморскими. Например, на столах присутствовали ананасы, киви, авокадо и манго, несмотря на их отсутствие в магазинах страны.