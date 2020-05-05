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Дмитрий Губерниев рассказал, как Максим Галкин просил его отстать от Аллы Пугачёвой

Российский телекомментатор Дмитрий Губерниев поделился с фанатами, как шоумен Максим Галкин просил его отстать от звезды отечественной эстрады Аллы Пугачёвой. Популярный ведущий рассказал, что Примадонна хотела комментировать с ним в тандеме проект «Звездный лёд».

Дмитрий Губерниев рассказал, как Максим Галкин просил его отстать от Аллы Пугачёвой

Главный редактор Объединённой дирекции спортивных телеканалов ВГТРК Дмитрий Губерниев сообщил, что идея Примадонны о совместном комментировании программы «Звездный лёд» так и осталась нереализованной, а вот молодой супруг Аллы Борисовны неоднократно высказывал телеведущему свои претензии. Шоумена не устраивало, что популярный спортивный комментатор отвлекает его любовь многочисленными съёмками, от которых певица устала.

По словам 45-летнего Дмитрия Губерниева, молодой супруг Аллы Борисовны на любом мероприятии находил повод, чтобы прицепиться к нему. Он вспоминает, как Галкин говорил: «Ну что ты отвлекаешь Аллу? Она устала от всего этого!». На что спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» отвечал: «Мальчик мой, не ревнуй. Ты с ней дома наговоришься».

Также неоднократный лауреат премии ТЭФИ в интервью «Спорт-Экспресс» рассказал, что общался со знаменитой исполнительницей Софией Ротару. Когда телеведущий спросил у звезды шоу-бизнеса, кто её любимый комментатор, певица назвала его фамилию, отметив, что ей нравится стиль Дмитрия Губерниева.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Кругликова Снежана Сегодня, 09:33

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