В интернете опубликованы «живые» фото смартфона LG Velvet
В интернете опубликованы «живые» фото, показывающие дизайн смартфона LG Velvet. Официальный дебют устройства ожидается 7 мая.
Фото новинки были размещены в Twitter. Автор сообщения добавил, что модель отличается высоким качеством сборки и весьма привлекательным оформлением. На одном из кадров можно заметить список технических характеристик смартфона. В качестве процессора используется чип Snapdragon 765, оснащенный модулем для работы с 5G-сетями связи. Экран устройства изготовлен по технологии OLED и при диагонали в 6,8 дюйма получил разрешающую способность в 2,34 х 1,08 тысячи точек, что соответствует формату видео Full HD+.
Инженеры укомплектовали девайс ОЗУ объёмом 8 ГБ и постоянной памятью на 128 ГБ. Размер последней можно нарастить благодаря использованию карт стандарта microSD. Устройство поддерживает работы с носителями объёмом до 2 ТБ. Селфишот получил матрицу на 16 Mpx. Для основной камеры использовался комплекс из 3-х датчиков. Главная матрица получила разрешение в 48 Mpx, а две вспомогательные - 8 и 5 Mpx. Устройство выполнено в соответствии со стандартами пылевлагозащиты IP68. Автономность работы обеспечена аккумулятором ёмкостью 4,3 тысячи мА•ч. Предварительно стоимость LG Velvet указывается на отметке в $500.
Фото новинки были размещены в Twitter. Автор сообщения добавил, что модель отличается высоким качеством сборки и весьма привлекательным оформлением. На одном из кадров можно заметить список технических характеристик смартфона. В качестве процессора используется чип Snapdragon 765, оснащенный модулем для работы с 5G-сетями связи. Экран устройства изготовлен по технологии OLED и при диагонали в 6,8 дюйма получил разрешающую способность в 2,34 х 1,08 тысячи точек, что соответствует формату видео Full HD+.
Инженеры укомплектовали девайс ОЗУ объёмом 8 ГБ и постоянной памятью на 128 ГБ. Размер последней можно нарастить благодаря использованию карт стандарта microSD. Устройство поддерживает работы с носителями объёмом до 2 ТБ. Селфишот получил матрицу на 16 Mpx. Для основной камеры использовался комплекс из 3-х датчиков. Главная матрица получила разрешение в 48 Mpx, а две вспомогательные - 8 и 5 Mpx. Устройство выполнено в соответствии со стандартами пылевлагозащиты IP68. Автономность работы обеспечена аккумулятором ёмкостью 4,3 тысячи мА•ч. Предварительно стоимость LG Velvet указывается на отметке в $500.
Технологии / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 09:53