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Эксперты по кибербезопасности: Пользователи WhatsApp могут лишиться денег из-за мошенников

Эксперты по кибербезопасности из Positive Technologies предупреждают пользователей WhatsApp об угрозе потери денег из-за мошенников. Особенную опасность представляет функция мессенджера, которая получает доступ к банковским счетам владельцев Android-устройств.

Хакеры способны похищать средства с банковских счетов и виртуальных кошельков с помощью любого ПО, но мобильные приложения являются особенно подверженными сетевым атакам. Команда специалистов из Positive Technologies сообщает, что соблюдение элементарных правил позволит избежать неприятностей. По словам экспертов, каждая вторая банковская программа подвержена краже финансов, поскольку низкий уровень защиты пропускает вредоносный софт.

В этом плане рекомендуется осторожно взаимодействовать с различными мессенджерами, вроде WhatsApp, который способен загрузить вирус без участия пользователя. Поэтому важно не скачивать файлы от неизвестных адресатов и ограничить опцию автоматической загрузки документов. В вышеназванном приложении для этого необходимо перейти в «Настройки», затем в «Данные и хранилище», а после в «Автозагрузку медиа». Эту опцию нужно отключить.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:30

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