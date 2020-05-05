Ученые из США создали носимый датчик для выявления симптомов коронавируса





Носимый датчик работает круглосуточно, чтобы обнаружить симптомы коронавирусной инфекции еще до того, как сам пациент начнет их замечать. Устройство, созданное из силиконового материала, следит за дыханием, кашлем, температурой тела и частотой сокращений сердца. Сведения передаются в облако, в котором они обрабатываются специальными алгоритмами. Новая разработка напоминает фитнес-трекер, который приспособили для условий пандемии.Разъемов у датчика нет, он работает без проводов, однако его заряда хватает на сутки. В конце дня устройство снимают с шеи, чтобы оно подзарядилось. Его можно носить даже во время принятия душа. На данный момент датчик тестируют на 25 зараженных пациентах. Исследователи выпускают в неделю десятки приспособлений, но если будет необходимость, производительность увеличат до сотни штук. Пока вопрос о выводе новинки на рынок не решен.