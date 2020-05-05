Врач Мясников о пандемии в России: «Нас это самое, а мы крепчаем»
Александр Мясников в эфире передачи «Спасибо, доктор» решил порассуждать о реакции людей на пандемию коронавируса в России. Для этого врач использовал знаменитую поговорку.
В ходе записи программы доктор описал изменения в жизни граждан РФ после вспышки COVID-19. По словам Александра Мясникова, русский народ не сдается, а тот, кто сильно боится в связи со сложившейся ситуацией, обязательно подхватит коронавирус. «Нас это самое, а мы крепчаем», - высказался телеведущий и отметил, что не удивляется нервному состоянию некоторых жителей России по поводу пандемии.
По мнению врача, людям стоит посвятить появившееся свободное время чтению книг и начать с произведения Николая Островского «Как закалялась сталь» или Льва Толстого «Война и мир». В настоящее время на территории российского государства обнаружено более 145 тысяч зараженных вирусом, о чем сообщает newinform.com.
В ходе записи программы доктор описал изменения в жизни граждан РФ после вспышки COVID-19. По словам Александра Мясникова, русский народ не сдается, а тот, кто сильно боится в связи со сложившейся ситуацией, обязательно подхватит коронавирус. «Нас это самое, а мы крепчаем», - высказался телеведущий и отметил, что не удивляется нервному состоянию некоторых жителей России по поводу пандемии.
По мнению врача, людям стоит посвятить появившееся свободное время чтению книг и начать с произведения Николая Островского «Как закалялась сталь» или Льва Толстого «Война и мир». В настоящее время на территории российского государства обнаружено более 145 тысяч зараженных вирусом, о чем сообщает newinform.com.
Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 09:50