Медики предлагают новое имя для коронавируса





Инициаторы использования термина MicroCLOTS вместо COVID-19 утверждают, что он в большей степени отражает процессы в организме человека, возникающие при тяжелой легочной форме болезни. Повреждая сосуды, SARS-CoV-2 вызывает тромбообразования в органах дыхательной системы с развитием полиорганной недостаточности и летальным исходом заболевания. Российские ученые не видят особого смысла в том, что будет введено новое название. Несмотря на то, что факт повышенного образования тромбов в крови подтвержден исследованиями умерших, связь коронавируса и патологических изменений научно не доказана.Следует не идти на замену общего термина COVID-19, а обозначить синдром, который может развиться при тяжелом течении заболевания, считают специалисты. «Что касается терминологии, то сейчас гораздо важнее заниматься поиском средств для снятия патогенной картины заболевания, чем пересмотром его названия», — пояснил вирусолог Михаил Щелканов.