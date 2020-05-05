Медики предлагают новое имя для коронавируса
Итальянские медики считают, что коронавирус необходимо назвать по-новому в связи с осложнениями, которые он вызывает в сосудах. В целесообразности переименования не уверены ученые России, исходя из целого ряда причин.
Инициаторы использования термина MicroCLOTS вместо COVID-19 утверждают, что он в большей степени отражает процессы в организме человека, возникающие при тяжелой легочной форме болезни. Повреждая сосуды, SARS-CoV-2 вызывает тромбообразования в органах дыхательной системы с развитием полиорганной недостаточности и летальным исходом заболевания. Российские ученые не видят особого смысла в том, что будет введено новое название. Несмотря на то, что факт повышенного образования тромбов в крови подтвержден исследованиями умерших, связь коронавируса и патологических изменений научно не доказана.
Следует не идти на замену общего термина COVID-19, а обозначить синдром, который может развиться при тяжелом течении заболевания, считают специалисты. «Что касается терминологии, то сейчас гораздо важнее заниматься поиском средств для снятия патогенной картины заболевания, чем пересмотром его названия», — пояснил вирусолог Михаил Щелканов.
Инициаторы использования термина MicroCLOTS вместо COVID-19 утверждают, что он в большей степени отражает процессы в организме человека, возникающие при тяжелой легочной форме болезни. Повреждая сосуды, SARS-CoV-2 вызывает тромбообразования в органах дыхательной системы с развитием полиорганной недостаточности и летальным исходом заболевания. Российские ученые не видят особого смысла в том, что будет введено новое название. Несмотря на то, что факт повышенного образования тромбов в крови подтвержден исследованиями умерших, связь коронавируса и патологических изменений научно не доказана.
Следует не идти на замену общего термина COVID-19, а обозначить синдром, который может развиться при тяжелом течении заболевания, считают специалисты. «Что касается терминологии, то сейчас гораздо важнее заниматься поиском средств для снятия патогенной картины заболевания, чем пересмотром его названия», — пояснил вирусолог Михаил Щелканов.
Наука
Добавил: Драгоморецкая Антонина Сегодня, 09:16