Принцессу Евгению поздравляют с беременностью





О том, что принцесса Евгения ожидает первенца, поклонники начали говорить после нескольких публикаций кумира в соцсети Instagram. Последние фотографии дочери герцога Йоркского были либо архивными, либо демонстрировали лицо дворянки. Подписчики подозревают, что внучка Елизаветы II таким образом хочет скрыть округлившийся живот. Подобную информацию об "интересном положении" подтвердили источники, приближенные к королевскому двору Великобритании.Инсайдеры заверяют, что в скором времени принцесса Евгения и её супруг Джек Бруксбэнк сделают официальное объявление о рождении сына или дочери. Новорожденный также станет девятым правнуком британской королевы. Стоит отметить, что до замужества дворянка встречалась с возлюбленным более 7 лет и лишь в 2018 году пара решила сыграть свадьбу. Почитатели королевской четы уверены, что будущий ребенок запросто сможет затмить троюродного брата Арчи, сына принца Гарри и Меган Маркл.