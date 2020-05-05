Компания Microsoft поменяла собственные планы на Windows 10X из-за пандемии





Панос Панай, ответственный за работу с продуктами Microsoft, 4 мая сообщил, что первоначально новая версия должна была стать доступной в конце мая. По причине борьбы с COVID-19 и ввода ряда ограничительных мер планы не могут быть реализованы. Многие пользователи в сложившейся ситуации склоны использовать более привычные форматы своего оборудования. Таким образом Windows 10X станет использоваться как программная среда для одноэкранных ноутбуков и настольных ПК. Производство новых гибридных высокотехнологичных девайсов, которые могли бы объединить ноутбук и планшет, вынужденно отложено на более поздний срок.Член дирекции Microsoft добавил, что компания продолжит уделять повышенное внимание созданию обновлений для Windows 10. Последняя стала более востребованной и показывает рекордные уровни работы пользователей. Из-за карантинных мер во всём мире продолжительность работы с электронной техникой увеличилась на 75%, если говорить об устройствах под управлением Windows 10. Американская компания концентрирует усилия на создании особого программного контента для разработчиков приложений под свою ОС. В текущем месяце планируется созвать онлайн-конференцию Build 2020 для партнёров.