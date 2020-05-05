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«Просто до слез!» Ксения Собчак в маске из темной жижи высказалась о женской красоте и уме

Ксения Собчак в очередной раз решила поделиться с подписчиками своими размышлениями и на этот раз выбрала тему женской красоты и ума. Телеведущая в маске из темной жижи рассмешила аудиторию в Instagram.
«Просто до слез!» Ксения Собчак в маске из темной жижи высказалась о женской красоте и уме

В публикациях супруги Константина Богомолова иногда присутствует самоирония, не обошлось без нее и на этот раз. Ксения Собчак давно приняла свою внешность и любит себя такой, какая есть. Тем не менее это не значит, что она не считает себя привлекательной. Не так давно в разговоре с Ренатой Литвиновой в своем Youtube-шоу светская львица заявила, что имеет красивую грудь и в любой момент готова ее оголить. Публика ни разу не уличила знаменитость в увлечении пластикой и фоторедактором. Сама миллионерша часто критикует подобных девушек в соцсети. На днях она осудила блогеров за отсутствие ума, что отлично проявилось в период самоизоляции, когда многие стали устраивать прямые эфиры.

Журналистка решила продолжить разговор на тему интеллекта и красоты. Она сделала селфи с черной маской из темной жижи на лице, а в подписи к посту с юмором написала, что для женщины важнее всего красота. Такой вывод рассмешил подписчиков, отметивших, что без «мозгов и харизмы» дама не сможет «вытянуть все остальное». Другие юзеры решили последовать примеру ведущей и заняться косметическими процедурами.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 09:09

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